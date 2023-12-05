5 декабря, источник: AmurMedia.ru
Глава поселения Хабаровского края просит защитить людей от тигров
Евгений Лупин записал видеообращение к федеральному руководству ОНФ.
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В поселке Обор района им. Лазо 4 декабря произошла беда. Тигр сначала утащил хозяйскую собаку. Владелец ушел в лес по следам (по неподтвержденной информации — один и без оружия) и не вернулся. Предполагают, что на него напал тигр. Сейчас в ситуации разбираются полиция и управление охотничьего хозяйства края, сообщает ИА AmurMedia. Жители боятся выходить за ворота, охотники ничего сделать не могут — краснокнижное животное отстреливать нельзя.
О нападениях на домашний скот и цепных собак мы слышим регулярно, нападение на человека — случай исключительный. В основном амба старается все же обходить двуногих стороной. Напасть он может либо защищаясь, либо от голода — мы для хозяина тайги такая же добыча, как и другие млекопитающие.
Глава Ситы Евгений Лупин считает, что как раз голод основная причина нападения тигра, заходить в поселения его вынуждает оскудевшая естественная кормовая база. Меры по восстановлению численности кабана не принесут мгновенного эффекта — хищнику еда нужна здесь и сейчас.
— Надо принимать решение в части, когда дикие животные выходят на территорию поселка и их уже не пугает присутствие человека. Этих животных нужно изымать из природы и куда-то переселять. Дикий мир не должен представлять угрозу людям, особенно детям, — подчеркнул Евгений Лупин в своем видеообращении к федеральному руководству Общероссийского народного фронта.
Сохранение популяции тигра — важная государственная задача. Но человек погиб, остальные сейчас живут в страхе. Можно пойти по пути, предложенным главой Ситы. Есть и другие предложения, например, отселить людей. Буквально: за государственный счет перевезти жителей в другое, отдаленное от ареала обитания опасного зверя, место. Проблема есть и ее необходимо решать.