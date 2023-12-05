5 декабря, источник: МК.RU Омск
С утра в Омске произошло около 30 ДТП
За утро вторника, 5 декабря, в Омске произошло 28 аварий из-за ухудшения погоды.
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Об этом рассказали в пресс-службе омской Госавтоинспекцияи.
Все ДТП обошлись без пострадавших.
«В Омской области наблюдается ухудшение погодных условий — выпадение осадков в виде снега. В связи с изменением погоды Госавтоинспекция обращает внимание водителей на обязательное соблюдение правил дорожной безопасности», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Ранее мы писали, что в Омске пассажирский автобус врезался в иномарку при попытке затормозить.