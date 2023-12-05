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5 декабря, источник: МК.RU Омск

С утра в Омске произошло около 30 ДТП

За утро вторника, 5 декабря, в Омске произошло 28 аварий из-за ухудшения погоды.

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ОМСКОЙ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ

Об этом рассказали в пресс-службе омской Госавтоинспекцияи.

Все ДТП обошлись без пострадавших.

«В Омской области наблюдается ухудшение погодных условий — выпадение осадков в виде снега. В связи с изменением погоды Госавтоинспекция обращает внимание водителей на обязательное соблюдение правил дорожной безопасности», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Ранее мы писали, что в Омске пассажирский автобус врезался в иномарку при попытке затормозить.

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