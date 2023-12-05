5 декабря, источник: Коммерсантъ
В Сочи фура насмерть сбила пешехода
В сочинском микрорайоне Кудепста произошло смертельное ДТП. Фура сбила пешехода на Сухумском шоссе, сообщает пресс-служба ГИБДД.
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В ведомстве рассказали, что 26-летний водитель грузовика «Вольво» сбил мужчину, который переходил дорогу по переходу. Пешеход погиб на месте аварии. Проводится проверка.
Вечером накануне под колесами иномарки погибла женщина в Красноармейском районе Кубани. Она также переходила дорогу по «зебре».
Вячеслав Рыжков.