5 декабря, источник: IrkutskMedia.ru
Пятерым мужчинам и девушке дали сроки за разбойное нападение в Ангарске
Потерпевший на свидании со злоумышленницей был избит и ограблен.
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Суд вынес приговоры в отношении пятерых мужчин в возрасте от 23 до 32 лет и 22-летней девушки за разбойное нападение в Ангарске. Известно, что 39-летний потерпевший ехал на свидание к девушке, однако встреча закончилась избиением и похищением банковских карт. Среди фигурантов дела условный срок получила девушка. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Установлено, что ангарчанин познакомился с девушкой в соцсети и пригласил ее на свидание. Когда он приехал в назначенное место, то его авто перегородили две машины. Далее из транспортных средств вышли незнакомцы, избили потерпевшего, насильно посадили в автомобиль и привезли в гаражный кооператив. Там они снова продолжили избивать ангарчанина, узнали пин-код от двух его банковских карт.
Правоохранители задержали всех участников разбоя, по местам их жительства провели обыски, где нашли карты и деньги.
Суд назначил мужчинам от 4 до 10,5 лет лишения свободы в колониях общего и строгого режимов. Девушке дали 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.