В Молдове зарегистрирован случай кори: Ни малыш, ни люди, с которыми он контактировал, не были привиты

Министерство здравоохранения сообщило о подтверждённом случае кори. Заболевание выявили у трёхлетнего ребёнка в Сороках, вернувшегося в страну вместе с родителями из России.
Ни малыш, ни люди, с которыми он контактировал, не были привиты от кори. Маленькому пациенту назначили соответствующее лечение.
Уровень вакцинации против кори среди детей, достигших годовалого возраста, в Республике Молдова составляет 84,2%. Про этом Всемирная организация здравоохранения рекомендует охват прививками не менее 95%.
В Минздраве уточняют, что это второй случай заболевания корью, зарегистрированный с начала этого года. В 2021 и 2022 годах заболевших корью не было, пишет moldpres.md.