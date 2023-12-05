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5 декабря, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

В Молдове зарегистрирован случай кори: Ни малыш, ни люди, с которыми он контактировал, не были привиты

В Минздраве уточняют, что это второй случай заболевания корью, зарегистрированный с начала этого года.

Министерство здравоохранения сообщило о подтверждённом случае кори. Заболевание выявили у трёхлетнего ребёнка в Сороках, вернувшегося в страну вместе с родителями из России.

Ни малыш, ни люди, с которыми он контактировал, не были привиты от кори. Маленькому пациенту назначили соответствующее лечение.

Уровень вакцинации против кори среди детей, достигших годовалого возраста, в Республике Молдова составляет 84,2%. Про этом Всемирная организация здравоохранения рекомендует охват прививками не менее 95%.

В Минздраве уточняют, что это второй случай заболевания корью, зарегистрированный с начала этого года. В 2021 и 2022 годах заболевших корью не было, пишет moldpres.md.

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