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5 декабря, источник: Комсомольская правда

В Воронежской области «Газель» насмерть сбила 73-летнюю женщину

Воронежская пенсионерка погибла под колесами грузовика.

Источник: ГУ МВД по Воронежской области

В 07.25 часов в понедельник, 4 декабря, в Поворинском районе Воронежской области автодороге «Поворино-Пески-Байчурово» 33-летний житель Таловского района, управляя автомобилем «ГАЗ», допустил наезд на 73-летнюю местную жительницу. Женщина шла по дороге во встречном направлении.

Пенсионерка получила смертельные травмы и скончалась на месте до прибытия врачей скорой помощи.

Обстоятельства и причины аварии выясняют полицейские.

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