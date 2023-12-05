5 декабря, источник: Комсомольская правда
В Воронежской области «Газель» насмерть сбила 73-летнюю женщину
Воронежская пенсионерка погибла под колесами грузовика.
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В 07.25 часов в понедельник, 4 декабря, в Поворинском районе Воронежской области автодороге «Поворино-Пески-Байчурово» 33-летний житель Таловского района, управляя автомобилем «ГАЗ», допустил наезд на 73-летнюю местную жительницу. Женщина шла по дороге во встречном направлении.
Пенсионерка получила смертельные травмы и скончалась на месте до прибытия врачей скорой помощи.
Обстоятельства и причины аварии выясняют полицейские.