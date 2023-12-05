В Крыму учеников школы отправили по домам из-за сорванных полов и дверей

Как отметили в ведомстве, подрядчик демонтировал двери и полы в учебном заведении, при этом для детей не была обеспечена возможность учебы.
«Установлено, что муниципальным казенным учреждением Департамент капитального строительства Администрации г. Симферополя заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ в здании образовательного учреждения. Подрядной организацией проведен демонтаж дверей, покрытий полов, что создает препятствия в осуществлении учебного процесса», — говорится в сообщении прокуратуры.
В ведомстве дадут оценку действиям подрядной организации относительно качества и своевременности проведения ремонтных работ, а также действиям должностным лиц, которые должны были контролировать ход ремонта.
Ранее в некоторых крымских СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что капитальный ремонт здания школы продолжается уже второй год. На официальном сайте МБОУ «Средняя школа-детский сад № 36» висит объявление, что учащиеся 37-ми классов, с 1 по 11-й, переведены на дистанционное обучение в соответствии с приказом директора.
«Важно!!! С 04.12.2023 года по 08.12.2023 года (включительно) все обучающиеся 1−11 классов переведены на обучение с использованием дистанционных образовательных технологий!» — гласит объявление.
Накануне за срыв сроков ремонта на 800 тысяч рублей был оштрафован подрядчик в Ленинском районе. Компания не смогла вовремя завершить капитальный ремонт врачебной амбулатории в селе Горностаевка.