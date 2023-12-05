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5 декабря, источник: РИА Крым

В Крыму учеников школы отправили по домам из-за сорванных полов и дверей

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек — РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма проводит проверку по факту ненадлежащего проведения ремонтных работ в симферопольской школе № 36, из-за которых учеников временно перевели на дистанционное обучение.

Источник: РИА "Новости"

Как отметили в ведомстве, подрядчик демонтировал двери и полы в учебном заведении, при этом для детей не была обеспечена возможность учебы.

«Установлено, что муниципальным казенным учреждением Департамент капитального строительства Администрации г. Симферополя заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ в здании образовательного учреждения. Подрядной организацией проведен демонтаж дверей, покрытий полов, что создает препятствия в осуществлении учебного процесса», — говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве дадут оценку действиям подрядной организации относительно качества и своевременности проведения ремонтных работ, а также действиям должностным лиц, которые должны были контролировать ход ремонта.

Ранее в некоторых крымских СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что капитальный ремонт здания школы продолжается уже второй год. На официальном сайте МБОУ «Средняя школа-детский сад № 36» висит объявление, что учащиеся 37-ми классов, с 1 по 11-й, переведены на дистанционное обучение в соответствии с приказом директора.

«Важно!!! С 04.12.2023 года по 08.12.2023 года (включительно) все обучающиеся 1−11 классов переведены на обучение с использованием дистанционных образовательных технологий!» — гласит объявление.

Накануне за срыв сроков ремонта на 800 тысяч рублей был оштрафован подрядчик в Ленинском районе. Компания не смогла вовремя завершить капитальный ремонт врачебной амбулатории в селе Горностаевка.

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