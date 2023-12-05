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5 декабря, источник: МК.RU Ростов-на-Дону

В Таганроге после взрыва в частных домах повылетали стекла

В городе Таганроге после взрыва повылетали окна.

Источник: ВКонтакте

Инцидент случился 5 декабря около 11.00. По словам очевидцев, после «хлопка» посыпались стекла. Что именно произошло — пока не уточняются.

В ближайшее время власти прокомментируют ситуацию. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, 28 июля в Таганроге произошел взрыв боеприпаса. Снаряд был выпущен украинской стороной. Он взорвался в районе ресторана «Чехов Сад».

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