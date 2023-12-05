5 декабря, источник: МК.RU Воронеж
Число пострадавших в ДТП под Воронежем с колонной Росгвардии выросло до 11 человек
В результате столкновения фуры и трех автобусов Росгвардии в Воронежской области пострадали 10 человек и 1 погиб.
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Такие уточненные данные сообщил представитель региональных экстренных служб изданию «РИА Новости».
По словам источника травмы получили 11 человек. Один из них — пассажир фуры — погиб. Семь человек после ДТП доставили в больницу, четверо отказались от медицинской помощи. В итоге троих госпитализировали, один потом скончался.
Напомним, что происшествие случилось 2 декабря на 595 километре трассы М-4 «Дон» примерно в 14:35. Фурщик не справился с управлением и на всей скорости протаранил колонну из военных автомобилей. Грузовик задел три автобуса Росгвардии. В результате аварии травмы получили бойцы Росгвардии, водитель большегруза и 29-летний сменщик фурщика, который скончался в больнице.
Предположительно, водитель грузовика мог уснуть за рулем.