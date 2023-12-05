В пермском суде раскрыли преступную схему растраты денег на заводе «Протон-ПМ»

«Щенятский, реализуя совместно с Бирбраером преступный умысел, не позднее 5 ноября 2016 года, находясь в Перми, решил привлечь в организованную группу [Валерия] Голдобина», — заявил гособвинитель. Также им было озвучено, что Щенятский и Бирбраер «осуществляли общее руководство преступной группой, давали указания и распределяли роли между ее соучастниками. Так, экс-диретор “Протон-ПМ” руководил действиями своего бывшего заместителя Голбодина, а Бирбраер — действиями Елены Рогатова и Павла Салихова. Последние двое также занимали руководящие должности в ООО “Солвер”.
Ни один из подсудимых своей вины не признал. Бирбраер назвал предъявленные ему обвинения «полным абсурдом», а Щенятский также заявил, что ему непонятно, в чем конкретно его обвиняют. «Мне не понятно, в чем именно заключается хищение. На “Протон-ПМ” поставлено оборудование, оно успешно эксплуатируется. Почему вменяется растрата всей денежной суммы? Мой-то мотив совершения преступления вообще какой? Мне не понятно, в чем меня обвиняют», — заявил на суде Щенятский.
URA.RU рассказывало, что пятеро фигурантов уголовного дела обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ («Растрата денежных средств в особо крупном размере»). Потерпевшими по делу признаны ПАО «Протон-ПМ» и Госкорпорация «Роскосмос».