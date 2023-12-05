5 декабря, источник: Комсомольская правда
Муж погиб, жена была на работе: в многоквартирном доме Казани произошел взрыв
В многоквартирном доме Казани произошел взрыв бытового газа.
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При взрыве в многоквартирном доме Казани погиб человек. ЧП случилось по адресу: улица Спартаковская, 35. На месте работают спецслужбы — к дому прибыли пожарные, скорая помощь, полиция, сотрудники Госавтоинспекции. Специалисты обследуют пострадавшую квартиру, выясняют количество пострадавших.
Подробности взрыва на Спартаковской, 35 в Казани.
Примерно в 10:25 жители Казани услышали громкий хлопок, а затем увидели огонь, вырывающийся из выбитого окна квартиры на втором этаже пятиэтажного дома № 35 по улице Спартаковской. На место оперативно прибыли пожарные. В тушении принимали участие два ствола. До прибытия сотрудников МЧС из подъезда самостоятельно эвакуировались семь человек, в том числе один ребенок.
Во время тушения в горящей квартире пожарные обнаружили тело мужчины. По предварительным данным, мужчине было 50 лет. Он жил вместе с супругой. В момент трагедии она была на работе.
В 10:51 сотрудникам МЧС удалось справиться с огнем. Площадь пожара, по данным пресс-службы ведомства, составила три квадратных метра. Причину возгорания в МЧС пока не называют. А вот в Госавтоинспекции Татарстана уже озвучили предварительную версию — взрыв бытового газа. Инспекторы ДПС обратились к жителям Казани с просьбой объезжать участок дороги около дома № 35 по улице Спартаковской. Движение здесь временно перекрыли.