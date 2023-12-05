5 декабря, источник: Rostof.ru
На Дону утонули двое мужчин
Это произошло в Цимлянском и Сальском районах.
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Понедельник, 4 декабря, был отмечен двумя трагическими событиями на донских водных объектах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
— Из акватории реки Сухой в хуторе Лозном Цимлянского района спасателями ПСС ВВ и ТМ извлечено тело мужчины, — говорится в сообщении.
Тело еще одного мужчины в 18:20 было извлечено из акватории реки Юла в поселке Юловском Сальского района. Проводятся следственные мероприятия.