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5 декабря, источник: Rostof.ru

На Дону утонули двое мужчин

Это произошло в Цимлянском и Сальском районах.

Источник: МЧС РФ

Понедельник, 4 декабря, был отмечен двумя трагическими событиями на донских водных объектах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

— Из акватории реки Сухой в хуторе Лозном Цимлянского района спасателями ПСС ВВ и ТМ извлечено тело мужчины, — говорится в сообщении.

Тело еще одного мужчины в 18:20 было извлечено из акватории реки Юла в поселке Юловском Сальского района. Проводятся следственные мероприятия.

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