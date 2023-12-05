5 декабря, источник: АиФ Ростов-на-Дону
Власти Ростовской области опровергли слухи о взрывах в Таганроге 5 декабря
В сети ранее сообщили, что в Таганроге произошли хлопки.
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Власти Ростовской области заявили, что 5 декабря в регионе никаких взрывов не было. Ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что днем 5 декабря жители Таганрога услышали хлопки. Кто-то утверждает, что после громких звуков в доме даже стекла посыпались. Однако информация не подтвердилась.
«По данным ЕДДС, происшествий на территории области не зафиксировано», — прокомментировали в пресс-службе донского правительства.