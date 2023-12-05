5 декабря, источник: ГОРОБЗОР.Ру
Рейс из Санкт-Петербурга в Уфу задержали из-за шутки пассажира о бомбе
Рейс из Санкт-Петербурга в Уфу был задержан из-за неудачной шутки пассажира. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
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Пьяный 34-летний пассажир авиакомпании «Победа» от скуки во время ожидания посадки в Пулково сказал полицейским, что видел бомбу в сумке у соседа. Зал ожидания моментально оцепили и с собакой принялись искать взрывчатку. Информация о бомбе не подтвердилась, эвакуация не проводилась.
Пассажира сняли с рейса и отправили на медосвидетельствование. Уголовное дело против него пока не возбуждали.