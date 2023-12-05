Об этом рассказал замначальника региональной ГИБДД Андрей Кузнецов. Трагедия произошла 30 ноября. Автомобиль «Рено Символ» выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Оба участника аварии вылетели в кювет. В результате погибли дети возрастом 3 года и 12 лет. Как объяснил Кузнецов, дорога в этот момент пребывала в идеальном состоянии, поэтому занести машину из-за гололеда не могло. «Я туда сам выезжал. Да, страшная трагедия, конечно. Тем не менее, это полностью вина водителя, матери детей. Здесь, к сожалению, никто, наверное, от этой трагедии не смог бы уберечь», — поделился правоохранитель на заседании комитета Заксобрания по транспорту. Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что иномарка перевернулась на крышу на возле ТЦ «Мега» в Новосибирске.