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5 декабря, источник: Om1.ru

В Омской области нашли тело мужчины, пропавшего больше месяца назад

Это произошло в посёлке Дружино.

Источник: Om1.ru

Поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск» сообщил о завершении поисков 54-летнего мужчины, который пропал больше месяца назад. В октябре он ушёл из дома по улице Добровольского и не вернулся.

Неделю мать омича искала мужчину самостоятельно, а потом обратилась в полицию. После этого был объявлен сбор волонтёров для помощи в поисках.

В субботу, 2 декабря, волонтёры и сотрудники уголовного розыска выехали на поиски в посёлок Дружино Омского района.

«Была пройдена и проверена огромная территория. К поискам были подключены кинологи с поисковыми собаками. В ходе поисковых мероприятий силами волонтёров Шмагаренко Игорь Юрьевич был найден погибшим», — сообщили поисковики.

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