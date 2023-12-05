5 декабря, источник: Om1.ru
В Омской области нашли тело мужчины, пропавшего больше месяца назад
Это произошло в посёлке Дружино.
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Поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск» сообщил о завершении поисков 54-летнего мужчины, который пропал больше месяца назад. В октябре он ушёл из дома по улице Добровольского и не вернулся.
Неделю мать омича искала мужчину самостоятельно, а потом обратилась в полицию. После этого был объявлен сбор волонтёров для помощи в поисках.
В субботу, 2 декабря, волонтёры и сотрудники уголовного розыска выехали на поиски в посёлок Дружино Омского района.
«Была пройдена и проверена огромная территория. К поискам были подключены кинологи с поисковыми собаками. В ходе поисковых мероприятий силами волонтёров Шмагаренко Игорь Юрьевич был найден погибшим», — сообщили поисковики.