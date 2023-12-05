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5 декабря, источник: Коммерсантъ

Суд поместил под стражу всех фигурантов дела об убийстве 15-летнего школьника

Октябрьский райсуд Иркутска поместил всех фигурантов дела об убийстве 15-летнего школьника под стражу, сообщает пресс-служба судов области.

Главному фигуранту дела, 15-летнему подростку, предъявлены обвинения в убийстве (ч.2 ст. 105 УК РФ). Еще пятеро обвиняются в совершении хулиганства (ч.2 ст. 213 УК РФ).

Ранее следствие просило заключить под стражу всех причастных к убийству подростка. Всего в деле фигурируют шесть человек в возрасте от 15 лет до 21 года.

Инцидент произошел вечером 3 декабря. По данным следствия, шесть человек вышли из сауны и направились на остановку, где встретили компанию из пяти подростков. В ходе конфликта 15-летнему школьнику было нанесено не менее четырех ударов ножом. От полученных травм он скончался на месте.

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