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5 декабря, источник: МК.RU Уфа

В Башкирии под лед провалился автомобиль с рыбаками

Сегодня, 5 декабря, в Иглинском районе Башкирии произошел несчастный случай с компанией рыбаков.

Об это в соцсетях рассказал и.о. председателя госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов.

Все случилось в селе Охлебинино. Мужчины решили выехать на лед, но машина передней частью провалилась в воду. На место прибыли спасатели, которые быстро вытащили авто на сушу. К счастью, никто не пострадал.

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