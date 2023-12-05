5 декабря, источник: МК.RU Уфа
В Башкирии под лед провалился автомобиль с рыбаками
Сегодня, 5 декабря, в Иглинском районе Башкирии произошел несчастный случай с компанией рыбаков.
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Об это в соцсетях рассказал и.о. председателя госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов.
Все случилось в селе Охлебинино. Мужчины решили выехать на лед, но машина передней частью провалилась в воду. На место прибыли спасатели, которые быстро вытащили авто на сушу. К счастью, никто не пострадал.