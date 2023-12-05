5 декабря, источник: АиФ Екатеринбург
Жительница Екатеринбурга отдала мошенникам 4 млн рублей
С ней связался её «бывший руководитель» и сообщил, что к ней обратится «куратор учреждения», являющийся «сотрудником правоохранительных органов».
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В Екатеринбурге экс-сотрудница реабилитационного центра перевела мошенникам почти четыре миллиона рублей. Об этом сообщает городское УМВД.
Женщина 1958 года рождения сделала это якобы по указанию своего бывшего начальника. Аферисты связались с ней от имени ФСБ и «Банка России». Известно, что 3,879 миллиона рублей у дамы были личные средства. А ещё 111 тысяч она взяла в кредит. 24 ноября с екатеринбурженкой связался её «бывший руководитель» и сообщил, что к ней обратится «куратор учреждения», являющийся «сотрудником правоохранительных органов». Будто бы это связано с утечкой персональных данных.
28 ноября с ней связались мошенники и выманили у неё деньги. Полиция решает вопрос о возбуждении дела по факту мошенничества в особо крупном размере.