5 декабря, источник: Клопс.ru
«Инсульт диагностирован?»: Алиханов потребовал отчитаться о состоянии водителя, насмерть сбившего девочку на Киевской
Губернатор обратился к коллегам на оперативке в правительстве.
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В региональном минздраве не подтвердили, что у водителя BMW, насмерть сбившего школьницу на Киевской, во время аварии случился инсульт. Губернатор Антон Алиханов задал вопрос представителям ведомства на оперативном совещании в региональном правительстве во вторник, 5 декабря.
Можно поподробнее мне объяснить, что такое «стало плохо»? <…> Инсульт диагностирован или нет? Нет? То есть никакого острого состояния у него не было.
17 ноября водитель внедорожника протаранил остановку общественного транспорта на ул. Киевской, где ждали автобус семилетняя Полина и её 49-летний дедушка. Девочка погибла, у мужчины тяжёлые травмы. По факту ДТП возбудили уголовное дело.