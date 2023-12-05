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5 декабря, источник: Клопс.ru

«Инсульт диагностирован?»: Алиханов потребовал отчитаться о состоянии водителя, насмерть сбившего девочку на Киевской

Губернатор обратился к коллегам на оперативке в правительстве.

Источник: Клопс

В региональном минздраве не подтвердили, что у водителя BMW, насмерть сбившего школьницу на Киевской, во время аварии случился инсульт. Губернатор Антон Алиханов задал вопрос представителям ведомства на оперативном совещании в региональном правительстве во вторник, 5 декабря.

Можно поподробнее мне объяснить, что такое «стало плохо»? <…> Инсульт диагностирован или нет? Нет? То есть никакого острого состояния у него не было.

Антон Алиханов

17 ноября водитель внедорожника протаранил остановку общественного транспорта на ул. Киевской, где ждали автобус семилетняя Полина и её 49-летний дедушка. Девочка погибла, у мужчины тяжёлые травмы. По факту ДТП возбудили уголовное дело.

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