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5 декабря, новости Казахстана, источник: EL.kz

Травмпункты переполнены из-за гололёда в Астане

В ночь на 5 декабря в Астане коммунальные службы активно боролись с гололедицей на улицах и тротуарах города. К обеду этого дня в травмпункты обратилось 117 человек, пострадавших из-за сложных погодных условий, сообщает El.kz.

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Источник: EL.kz

Согласно информации от Управления общественного здравоохранения столицы Казахстана, к 13:00 5 декабря зафиксировано 117 случаев обращений в травматологические пункты. Среди пострадавших оказались 13 детей. Большинство травм, а именно 98 случаев, произошли на улице. Из общего числа пострадавших 12 человек были госпитализированы.

В связи с повышенным риском травматизма Управление общественного здравоохранения Астаны настоятельно рекомендует жителям города проявлять осторожность, выбирать обувь с плоской подошвой для предотвращения падений и травм. В случае получения травмы гражданам следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

Также власти призывают детей и пожилых горожан избегать выхода на улицу без необходимости, чтобы минимизировать риски травматизма в условиях гололеда.

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