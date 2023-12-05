Травмпункты переполнены из-за гололёда в Астане

Согласно информации от Управления общественного здравоохранения столицы Казахстана, к 13:00 5 декабря зафиксировано 117 случаев обращений в травматологические пункты. Среди пострадавших оказались 13 детей. Большинство травм, а именно 98 случаев, произошли на улице. Из общего числа пострадавших 12 человек были госпитализированы.
В связи с повышенным риском травматизма Управление общественного здравоохранения Астаны настоятельно рекомендует жителям города проявлять осторожность, выбирать обувь с плоской подошвой для предотвращения падений и травм. В случае получения травмы гражданам следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью.
Также власти призывают детей и пожилых горожан избегать выхода на улицу без необходимости, чтобы минимизировать риски травматизма в условиях гололеда.