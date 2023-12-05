5 декабря, источник: Комсомольская правда
В Светлогорске «Ситроен» сбил 10-летнего мальчика
Ребенка госпитализировали.
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В Светлогорске на Калининградском проспекте в районе дома № 117 сбили ребенка. Наезд на школьника допустил 63-летний водитель автомобиля «Ситроен». Об этом сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.
Отмечается, что мужчина ехал со стороны пос. Лесное в сторону Светлогорска, а 10-летний мальчик переходил дорогу в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.
В результате ДТП ребенок был госпитализирован.