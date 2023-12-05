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Спецоперация на Украине
5 декабря, источник: Комсомольская правда

В Светлогорске «Ситроен» сбил 10-летнего мальчика

Ребенка госпитализировали.

Источник: ГУ МВД

В Светлогорске на Калининградском проспекте в районе дома № 117 сбили ребенка. Наезд на школьника допустил 63-летний водитель автомобиля «Ситроен». Об этом сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.

Отмечается, что мужчина ехал со стороны пос. Лесное в сторону Светлогорска, а 10-летний мальчик переходил дорогу в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП ребенок был госпитализирован.

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