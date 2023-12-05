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5 декабря, новости Узбекистана, источник: Uznews

Самолет, летевший из Москвы в Термез, совершил экстренную посадку в Казахстане

В Uzbekistan Airports рассказали детали.

Источник: Uznews

Пассажирский рейс HY9610 авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший по маршруту Москва — Термез, ушел на запасной аэродром в международном аэропорту Актобе (Казахстан). Об этом сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.

Сообщается, что самолёт совершил вынужденную посадку из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Экипаж запросил к борту авиалайнера карету скорой помощи.

В Актобе самолет приземлился в 14:28 по ташкентскому времени.

«Планируется, что воздушное судно вылетит в аэропорт назначения в ближайшее время», — говорится в сообщении.

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