5 декабря, новости Узбекистана, источник: Uznews
Самолет, летевший из Москвы в Термез, совершил экстренную посадку в Казахстане
В Uzbekistan Airports рассказали детали.
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Пассажирский рейс HY9610 авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший по маршруту Москва — Термез, ушел на запасной аэродром в международном аэропорту Актобе (Казахстан). Об этом сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.
Сообщается, что самолёт совершил вынужденную посадку из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Экипаж запросил к борту авиалайнера карету скорой помощи.
В Актобе самолет приземлился в 14:28 по ташкентскому времени.
«Планируется, что воздушное судно вылетит в аэропорт назначения в ближайшее время», — говорится в сообщении.