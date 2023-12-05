5 декабря, источник: АиФ Новосибирск
В Новосибирске водитель легковушки «ВАЗ» сбил годовалую девочку
Авария произошла в Первомайском районе днем 5 декабря.
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В Новосибирске водитель легковушки «ВАЗ-21120» сбил годовалую девочку. Ребенка госпитализировали после ДТП.
Авария произошла в Первомайском районе днем во вторник, 5 декабря, около 12.10. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции. За рулем автомобиля находился 41-летний мужчина. Он двигался по Звездной улице.
«Он совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, в сопровождении взрослого вне зоны пешеходного перехода», — уточнили в ГИБДД.
На месте работали сотрудники инспекции.