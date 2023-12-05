5 декабря, источник: АиФ Пермь
В Пермском крае простятся с погибшим в СВО рядовым Сергеем Двиняниковым
Панихида состоится 6 декабря.
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Администрация Березников сообщила, что в Пермском крае состоится церемония прощания с погибшим в СВО местным жителем — рядовым Сергеем Двиняниковым.
Панихида запланирована на 6 декабря. Начало в 11.00. Пройдёт церемония в культурно-деловом центре по улице Льва Толстого, 50.
Сообщается, что Сергей Двиняников погиб при исполнении служебного долга.
Прощание с бойцом состоится 6 декабря в Культурно-деловом центре (ул. Льва Толстого, 50). Начало гражданской панихиды в 11:00.