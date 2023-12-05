5 декабря, источник: BFM.RU- Новосибирск
В Новосибирске неизвестный оставил возле военкомата похожий на взрывное устройство предмет
Подозрительную находку отправили на экспертизу.
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У здания военкомата в Новосибирске обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службе регионального управления Росгвардии.
По данным ведомства, о подозрительной находке сообщила служба безопасности военного комиссариата. На место прибыли сапёры ОМОН, которые, осмотрев находку, идентифицировали её как предмет, схожий с самодельным взрывным устройством.
«Совместно с взрывотехниками УФСБ России по Новосибирской области подозрительный предмет был дообследован и с помощью специального оборудования приведён в безопасное состояние», — уточнили в Росгвардии.
После этого элементы обнаруженной конструкции направили для проведения взрывотехнической экспертизы.
По данным телеграм-канала Baza, речь идёт о здании военкомата Октябрьского и Центрального административного округа Новосибирска, куда неизвестный около двух часов ночи принёс подозрительный предмет, похожий на круглый корпус мультиварки, и оставил на подоконнике..
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что пенсионерку арестовали за поджог военкомата в Новосибирске.