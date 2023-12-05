5 декабря, источник: Новая Кубань
Очевидцы сняли, как «Нива» застряла на ж/д путях перед поездом в Краснодарском крае
Инцидент произошел в Красноармейском районе.
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В Красноармейском районе «Нива» застряла на переезде перед приближающимся поездом. Очевидцы сняли происходящее на видео и выложили в Сеть.
На опубликованных кадрах видно, как водитель внедорожника пытается пересечь железнодорожные пути вне железнодорожного переезда при закрытом шлагбауме.
В какой-то момент автомобиль просто застревает и рискует попасть под приближающийся состав. Трагедии удалось избежать благодаря дежурному, который подал сигнал об остановке поезду.
Изучив эту видеозапись, сотрудники полиции смогли вычислить нарушителя. Им оказался 31-летний местный житель. Он будет привлечен к административной ответственности.