14:40 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях войска Украины потеряли за сутки около 90 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 43-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка и Синьковка Харьковской области.

Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Песчаное и Берестовое Харьковской области и Невское Луганской народной республики.

«Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, две боевые бронированные машины и самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”», — сказали в министерстве.

На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 63-й, 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики и Серебрянского лесничества.

«Общие потери противника составили до 55 военнослужащих и два автомобиля», — сказали в Минобороны.

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