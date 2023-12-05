Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 43-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка и Синьковка Харьковской области.
Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Песчаное и Берестовое Харьковской области и Невское Луганской народной республики.
«Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, две боевые бронированные машины и самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”», — сказали в министерстве.
На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 63-й, 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики и Серебрянского лесничества.
«Общие потери противника составили до 55 военнослужащих и два автомобиля», — сказали в Минобороны.