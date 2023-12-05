ПВО за сутки сбила два украинских Миг-29 и Ми-8

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Широкое Днепропетровской области и Березниговатое Николаевской области, а также вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области», — говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки российской ПВО были сбиты 74 украинских беспилотника в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области, а также противорадиолокационная ракета HARM.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 547 украинских военных самолетов, 257 вертолетов, 9465 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13807 танков и других боевых бронированных машин, 1187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7234 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 15939 единиц специальной военной автомобильной техники.