14:37 (мск), источник: © РИА Новости

ПВО за сутки сбила два украинских Миг-29 и Ми-8

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29, военный вертолет Ми-8, 74 дрона и противорадарную ракету HARM, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Широкое Днепропетровской области и Березниговатое Николаевской области, а также вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области», — говорится в сообщении.

Кроме того, за сутки российской ПВО были сбиты 74 украинских беспилотника в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области, а также противорадиолокационная ракета HARM.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 547 украинских военных самолетов, 257 вертолетов, 9465 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13807 танков и других боевых бронированных машин, 1187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7234 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 15939 единиц специальной военной автомобильной техники.

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