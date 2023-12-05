5 декабря, новости Казахстана, источник: Zakon.kz
Грузовой поезд сбил семь лошадей в Акмолинской области
В Казахстане за несколько дней 10 лошадей попали под грузовой поезд, сообщает Zakon.kz.
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По информации ДП на транспорте 2 декабря на перегоне ст.ст. Сороковая-Сарыоба машинист грузового поезда применил экстренное торможение из-за нахождения лошадей на железной дороге.
«Наезд предотвратить не удалось, в результате столкновения были сбиты семь лошадей. Незапланированная стоянка поезда составила 38 минут», — говорится в сообщении.
В ходе проверки сотрудники линейного управления полиции на станции Астана установили хозяина лошадей. В отношении него составили административный протокол по ч.1 ст. 559 КоАП РК (Нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог) и наложили штраф в размере 5 МРП.
4 декабря аналогичный случай произошел на перегоне «Пресногорьковская-Бауманский» Северо-Казахстанской области. Машинист грузового поезда заметив табун лошадей стал тормозить. Под колеса попали три лощади. Хозяина скота привлекли к административной ответственности за нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог. Остальные 25 голов лошадей были помещены в загон.