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Спецоперация на Украине
5 декабря, источник: Ura.ru

В Екатеринбурге машина врезалась в людей на тротуаре. Фото

Рядом с горбольницей № 6 на улице Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге произошла авария — иномарка вылетела на тротуар, где перевернулась. Об этом рассказывают очевидцы в соцсетях.

«Как сказал водитель, перестраивался со второй полосы в правую, и занесло. Пострадали молодой парень и бабушка, их увезли в больницу», — рассказал подписчик telegram-канала «Инцидент Екатеринбург». К посту прикреплены фото, на котором видно, что машина вылетела на тротуар перед пешеходным переходом.

URA.RU обратилось за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. «По предварительным данным, 49-летний мужчина, управляя автомобилем Mitsubishi Delica при перестроении в правый ряд не справился с управлением, допустил опрокидывание автомашины с последующим наездом на двух пешеходов, ожидающих разрешающего сигнала светофора на островке безопасности», — рассказали в ведомстве.

Двух пешеходов госпитализировали.

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