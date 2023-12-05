В Екатеринбурге машина врезалась в людей на тротуаре. Фото

«Как сказал водитель, перестраивался со второй полосы в правую, и занесло. Пострадали молодой парень и бабушка, их увезли в больницу», — рассказал подписчик telegram-канала «Инцидент Екатеринбург». К посту прикреплены фото, на котором видно, что машина вылетела на тротуар перед пешеходным переходом.
URA.RU обратилось за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. «По предварительным данным, 49-летний мужчина, управляя автомобилем Mitsubishi Delica при перестроении в правый ряд не справился с управлением, допустил опрокидывание автомашины с последующим наездом на двух пешеходов, ожидающих разрешающего сигнала светофора на островке безопасности», — рассказали в ведомстве.
Двух пешеходов госпитализировали.