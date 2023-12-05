Три человека пострадали в лобовом ДТП в Столинском районе

Авария произошла 5 декабря примерно в 9 часов утра на 88-м км автодороги Р88 Житковичи — Давид-Городок — граница Украины. По предварительной информации, 54-летний житель Столина на автомобиле Lada выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Nissan под управлением 39-летней жительницы Столинского района.
В результате ДТП водитель, а также 37-летний и 41-летняя пассажиры автомобиля Lada с травмами госпитализированы. Проводится проверка.
В Госавтоинспекции обращают внимание: до начала обгона водитель должен убедиться в том, что полоса движения, на которую он намерен выехать, свободна, и своими действиями он не создаст угрозу безопасности дорожного движения, не заставит других его участников изменить направление и (или) снизить скорость движения.