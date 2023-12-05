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5 декабря, новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Три человека пострадали в лобовом ДТП в Столинском районе

5 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе при лобовом столкновении легковых автомобилей пострадали три человека, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Источник: РИА "Новости"

Авария произошла 5 декабря примерно в 9 часов утра на 88-м км автодороги Р88 Житковичи — Давид-Городок — граница Украины. По предварительной информации, 54-летний житель Столина на автомобиле Lada выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Nissan под управлением 39-летней жительницы Столинского района.

В результате ДТП водитель, а также 37-летний и 41-летняя пассажиры автомобиля Lada с травмами госпитализированы. Проводится проверка.

В Госавтоинспекции обращают внимание: до начала обгона водитель должен убедиться в том, что полоса движения, на которую он намерен выехать, свободна, и своими действиями он не создаст угрозу безопасности дорожного движения, не заставит других его участников изменить направление и (или) снизить скорость движения.

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