В Белоозерске годовалый ребенок выпил жидкость для электронных сигарет. Он в реанимации

Как сообщает портал BEREZA.BY со ссылкой на Березовскую центральную районную больницу, прибывшие по указанному адресу медики обнаружили, что в квартире находится годовалый ребенок с признаками отравления. Выяснилось, что мальчик употребил жидкость для заправки электронных сигарет.
Малыш с диагнозом отравление химическими веществами госпитализирован в реанимационное отделение больницы.
По информации врачей, даже небольшая доза пропиленгликоля и глицерина, которые являются основой жидкости для вейпов и электронных сигарет, может оказаться летальной. Медики призывают взрослых хранить опасные предметы в недоступных для детей местах.