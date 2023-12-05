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5 декабря, новости Беларуси, источник: Смартпресс

В Белоозерске годовалый ребенок выпил жидкость для электронных сигарет. Он в реанимации

Вечером 3 декабря в отделение скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов из Белоозерска (Березовский район, Брестская область).

Источник: Смартпресс

Как сообщает портал BEREZA.BY со ссылкой на Березовскую центральную районную больницу, прибывшие по указанному адресу медики обнаружили, что в квартире находится годовалый ребенок с признаками отравления. Выяснилось, что мальчик употребил жидкость для заправки электронных сигарет.

Малыш с диагнозом отравление химическими веществами госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

По информации врачей, даже небольшая доза пропиленгликоля и глицерина, которые являются основой жидкости для вейпов и электронных сигарет, может оказаться летальной. Медики призывают взрослых хранить опасные предметы в недоступных для детей местах.

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