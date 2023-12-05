5 декабря, источник: Комсомольская правда
Распылили баллончик и избили лопатой: в Новосибирске подростки напали на дворника
В Новосибирске подростки избили дворника. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в региональном ГУ МВД.
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Нападение произошло в понедельник, 4 декабря. Сначала в лицо мужчине распылили баллончик, а после забрали лопату и избили ею.
— Информация о происшествии, связанном с противоправными действиями, совершенными в отношении мужчины, проверяется сотрудниками полиции, — сообщили в ведомстве.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.