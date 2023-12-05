5 декабря, источник: АиФ Кубань
Что известно о жителе Кубани, бросившем в оппонентов гранату?
ЧП произошло в станице Новомалороссийской Выселковского района.
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В Краснодарском крае мужчина бросил гранату в своих оппонентов, приехавших к нему домой «на разборки». Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
Потасовка произошла вечером 4 декабря в станице Новомалороссийская Выселковского района. По предварительным данным, есть пострадавшие.
По информации регионального управления СКР, в отношении кубанца возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия.