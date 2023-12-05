5 декабря, источник: Комсомольская правда
Нашли машину, но в ней никого не было: Под Ростовом отец тройни и его друг поехали на рыбалку и пропали
В Ростовской области разыскивают отца пятерых сыновей, пропавшего после рыбалки.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Под Ростовом сразу две семьи не спят уже несколько суток. 1 декабря их мужчины отправились на рыбалку на Дон, в районе хутора Калинин Октябрьского сельского поселения. 35-летние Сергей Запорожцев и Виталий Бузняков собирались домой в тот же день, но так и не вернулись.
«КП-Ростов» поговорил с женой одного из пропавших Ириной Бузняковой.
«СКАЗАЛ, ЧТО СОБИРАЕТСЯ ДОМОЙ».
По словам Ирины, в последний раз она разговаривала с супругом в день его пропажи.
— Вечером первого декабря он позвонил и сказал, уже собирается домой. Это был последний с ним разговор. Потом я уже не могла до него дозвониться.
На следующий день местные рыбаки нашли пустую лодку Виталия и Сергея — она плавала недалеко от берега. Рядом оставалась машина, на которой приехали на рыбалку. Двери автомобиля были не заперты, но из салона ничего не пропало.
Сейчас мужчин разыскивают полицейские. Подключились волонтеры — люди прочесывают территорию вдоль Дона. Решается вопрос о привлечении к поискам водолазов.
«Я И МАЛЬЧИКИ ЖДЕМ ВИТАЛИЯ».
Ирина надеется, что мужчин найдут живыми. Вместе с Виталием она воспитывает пятерых сыновей. Трое из них родились только весной, им чуть больше полугода. Старшему ребенку 11 лет, среднему три года.
— Мы с мальчиками ждем Виталия домой. Я отказываюсь верить в то, что с ним могло что-то случиться.
Не смыкает глаз ночами и Наталья Федоровна — мать второго пропавшего, Сергея Запорожцева. Мужчина работает моряком и недавно вернулся с рейса.
Если вам что-либо известно о местоположении Сергея Запорожцева и Виталия Бузнякова, просьба сообщить по телефону 112.