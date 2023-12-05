5 декабря, источник: АиФ Пермь
В центре Перми столкнулись два пассажирских автобуса
ДТП произошло у остановки «Стадион “Динамо”».
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Очевидцы сообщили в соцсетях, что в центре Перми столкнулись два автобуса: № 45 и № 1.
Авария произошла днём 5 декабря. По словам очевидцев, маршрут № 1 въехал сзади в автобус № 45. Из-за ДТП возникла пробка.
Ситуацию perm.aif.ru прокомментировали в департаменте транспорта администрации Перми.
«5 декабря в 15.42 произошло ДТП между автобусами маршрутов № 1 и № 45 вблизи остановки “Стадион “Динамо”. Повреждения незначительные, пострадавших нет. Водители сообщили о случившемся в центральную диспетчерскую службу”, — рассказали perm.aif.ru в департаменте транспорта.
На место вызвали госавтоинспекторов, которые установят, кто виноват в аварии.