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5 декабря, источник: АиФ Пермь

В центре Перми столкнулись два пассажирских автобуса

ДТП произошло у остановки «Стадион “Динамо”».

Очевидцы сообщили в соцсетях, что в центре Перми столкнулись два автобуса: № 45 и № 1.

Авария произошла днём 5 декабря. По словам очевидцев, маршрут № 1 въехал сзади в автобус № 45. Из-за ДТП возникла пробка.

Ситуацию perm.aif.ru прокомментировали в департаменте транспорта администрации Перми.

«5 декабря в 15.42 произошло ДТП между автобусами маршрутов № 1 и № 45 вблизи остановки “Стадион “Динамо”. Повреждения незначительные, пострадавших нет. Водители сообщили о случившемся в центральную диспетчерскую службу”, — рассказали perm.aif.ru в департаменте транспорта.

На место вызвали госавтоинспекторов, которые установят, кто виноват в аварии.

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