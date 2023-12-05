5 декабря, источник: РИА "Воронеж"
В Воронеже из-за гололеда за день травмы получили 178 человек
Среди пострадавших — 12 детей.
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В Воронеже в понедельник, 4 декабря, травмы из-за гололеда получили 178 человек. Среди пострадавших — 12 детей. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения во вторник, 5 декабря.
Как сообщало РИА «Воронеж», желтый уровень погодной опасности из-за гололеда в регионе установили в субботу, 2 декабря. Сейчас в Воронежской области действует зеленый уровень погодной опасности. До 6:00 четверга, 7 декабря, предупреждений о неблагоприятных метеорологических явлениях не требуется.
Ранее РИА «Воронеж» рассказывало, что в четверг, 30 ноября, в городские травмпункты обратились 126 человек с травмами различной локализации, полученными в связи с гололедом.