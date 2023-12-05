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5 декабря, новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Минчанка выбросила из окна пакет с деньгами

По адресу выбыл наряд патрульно-постовой службы милиции Ленинского РУВД. Правоохранители выяснили, что деньги и вещи были выброшены из окна квартиры, расположенной в этом доме.

Источник: belta.by

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка выбросила из окна вещи и пакет с деньгами. Как рассказали в ГУВД Мингорисполкома, сигнал о том, что возле подъезда дома по пр. Рокоссовского без присмотра лежат разбросанные вещи и пакет, поступил на линию 102.

По адресу выбыл наряд патрульно-постовой службы милиции Ленинского РУВД. Правоохранители выяснили, что деньги и вещи были выброшены из окна квартиры, расположенной в этом доме.

На звонок в дверь 83-летняя хозяйка не отреагировала, поэтому стражи порядка связались с ее родственницей и вместе попали в квартиру. Находившаяся дома пожилая минчанка призналась, что она сама выбросила вещи, но объяснить мотив поступка не смогла. Женщина нуждалась в медицинской помощи и была доставлена в учреждение здравоохранения.

Вещи и деньги в сумме свыше Br11 тыс. сотрудники органов передали родственнице пенсионерки, которая поблагодарила их за помощь и участие.

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