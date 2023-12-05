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5 декабря, источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии нашли убийцу пропавшей без вести женщины

В Стерлитамаке установили подозреваемого в убийстве женщины, которая почти три недели числилась пропавшей без вести. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома Башкирии.

Источник: Следственный комитет РФ по РБ

В правоохранительные органы 10 ноября этого года обратилась жительница Стерлитамака с заявлением о безвестном исчезновении ее 25-летней дочери, которая с 5 октября перестала выходить на связь.

По этому факту возбуждено уголовное дело об убийстве.

Следователи и криминалисты совместно с оперативниками изучили личность потерпевшей, круг ее общения, записи с камер видеонаблюдения с места жительства женщины, детализацию телефонных переговоров, а также установили маршрут ее передвижения. В результате подозрение пало на 38-летнего жителя села Стерлибашево, с которым потерпевшая в ночь исчезновения уехала на его автомобиле. Во время обыска дома подозреваемого мужчина сознался в содеянном и рассказал, где находится тело потерпевшей.

Оказалось, что подозреваемый и женщина ранее были знакомы. Ночью 5 ноября они встретились и поехали к нему домой. Во время общения они поссорились, после чего мужчина задушил потерпевшую. После содеянного он расчленил тело девушки, вывез его в лес недалеко от села Стерлибашево и закопал.

Сейчас проведены первоначальные следственные действия. Мужчину заключили под стражу.

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