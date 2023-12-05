63 автобус начал разваливаться прямо на ходу. Фотографии очередного инцидента на этом маршруте очевидцы сегодня прислали в нашу рубрику «Мобильный репортер». По словам людей, прямо во время движения, когда салон был полон пассажиров, пол в автобусе неожиданно треснул и из-под него фонтаном хлынула грязная снежная жижа. Казанцы уверены, автобус вышел на линию неисправным и всё могло закончится куда хуже, чем просто грязный душ. Сейчас в произошедшем разбираются в Ассоциации автотранспортных предприятий. Напомним, за последние 7 дней это уже третье ЧП с автобусом 63 маршрута. В четверг краснобус протаранил забор на улице Ершова.