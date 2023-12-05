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5 декабря, новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

В Узбекистане задержаны еще трое рецидивистов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Правоохранители Андижанской области задержали троих рецидивистов, которые занимались вымогательством. Сейчас идет поиск жертв, пострадавших от их преступлений, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на местное ОВД.

Источник: Podrobno.uz

Второго декабря были арестованы лица, ранее неоднократно судимые за преступления, связанные с мелким хулиганством, вымогательством, незаконным введением в оборот сильнодействующих и ядовитых веществ, незаконным перемещением наркотических средств на территории области:

Список задержанных:

  • Байханов Нофар Алишерович, житель Андижанского района, 1985 года рождения.
  • Умаров Умидбек Рафукжанович, житель Андижана, 1989 года рождения.
  • Мамажанов Дилмурод Адхамжанович, житель Кургантепинского района, 1961 года рождения.

В отношении преступников возбуждено уголовное дело по статьям за вымогательство, незаконное завладение сильнодействующими или ядовитыми веществами, незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотиками, их аналогами или психотропными веществами с целью сбыта, а равно их сбыт. Ведутся следственные действия.

Правоохранители просят пострадавших от действий этих лиц или тех, кто располагает информацией об их преступлениях, обращаться в андижанское ОВД по номерам «102» или 97−432−10−20. Конфиденциальность личности обратившегося гарантируется.

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