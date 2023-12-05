В Узбекистане задержаны еще трое рецидивистов

Второго декабря были арестованы лица, ранее неоднократно судимые за преступления, связанные с мелким хулиганством, вымогательством, незаконным введением в оборот сильнодействующих и ядовитых веществ, незаконным перемещением наркотических средств на территории области:
В отношении преступников возбуждено уголовное дело по статьям за вымогательство, незаконное завладение сильнодействующими или ядовитыми веществами, незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотиками, их аналогами или психотропными веществами с целью сбыта, а равно их сбыт. Ведутся следственные действия.
Правоохранители просят пострадавших от действий этих лиц или тех, кто располагает информацией об их преступлениях, обращаться в андижанское ОВД по номерам «102» или 97−432−10−20. Конфиденциальность личности обратившегося гарантируется.