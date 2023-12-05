5 декабря, источник: МК.RU Ростов-на-Дону
В Ростове на Западном сгорели две припаркованные легковушки
В Ростове на Магнитогорской сгорели две легковых машины.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Пожар случился во дворе жилого дома около 6:00.
Пламя вспыхнуло на улице Магнитогорской, неподалеку от дома № 1а/25. Жители заметили, как огонь уничтожает «Ладу» и «Ниссан» и сразу же вызвали МЧС. На место прибыли 4 спасателя на одной автоцистерне.
Причина пожара пока неизвестно, обстоятельства уточняются.
В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пострадавших в результате ЧП нет. Пламя удалось потушить за 10 минут.