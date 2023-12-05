5 декабря, новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Несколько сотен попугаев-нелегалов не пропустили из РФ в Беларусь
Большую нелегальную партию декоративных птиц пытались провезти в Бобруйск с юга России через Брянскую область.
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МИНСК, 5 дек — Sputnik. Партия из 800 попугаев и амадин задержана недалеко от границы с Беларусью в Брянской области России, сообщило управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.
Как пояснили в ведомстве, изначально машину с птицами остановили сотрудники регионального пограничного управления ФСБ в Злынковском районе Брянской области.
«Вблизи российско-белорусского участка границы было остановлен микроавтобус, в котором в объезд официальных ветеринарных контрольных постов перевозились декоративные птицы», — говорится в сообщении.
По этому факту провели проверку сотрудники Россельхознадзора. Выяснилось, что 800 попугаев различных видов и амадины были вывезены из личного хозяйства, которое находится Краснодарском крае. Птиц переправляли в Бобруйск, чтобы затем продать.
У перевозчика при этом не было документов, которые подтверждают происхождение птиц, их клиническое состояние и эпизоотическое благополучие местности, откуда их везли.
«После проведения проверочных мероприятий птицы возвращены по месту отправления. Виновное лицо привлечено управлением Россельхознадзора к административной ответственности», — пояснили в ведомстве.
Также в Краснодарский край отправлена информация об этом случае, чтобы пресечь незаконную торговлю птицами, поскольку нелегальный трафик — это риск распространения не только болезней птицы, но и заболеваний, которые могут передаваться человеку.