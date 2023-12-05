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20:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Госдеп США объявил награду в $7 млн за информацию о местонахождении Артема Усса

Госдепартамент США объявил о вознаграждении в $7 млн за информацию о местонахождении российского бизнесмена Артема Усса. В США бизнесмен находится в розыске по обвинению в отмывании денег и контрабанде нефти.

Источник: страница Артема Усса в соцсетях

Согласно сообщению ведомства, вознаграждение было установлено в связи с решением коллегии присяжных по уголовному обвинению в отношении Артема Усса и еще шестерых обвиняемых.

Госдепартамент также утверждает, что Артем Усс совершал финансовые махинации и контрабанду нефти в том числе с помощью частной компании по торговле промышленным оборудованием и товарами Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH. В сообщении говорится, что бизнесмен использовал финансовую систему США для «облегчения контрабанды миллионов баррелей нефти из Венесуэлы».

Российский бизнесмен обвиняется в США по четырем пунктам: сговор с целью совершения банковского мошенничества, сговор с целью отмывания денег для контрабанды нефти, сговор с целью нарушения закона «О международных чрезвычайных экономических полномочиях», заговор с целью ограбления департамента США.

В октябре 2022 года Артем Усс был задержан в Италии по запросу американского Минюста. Итальянский суд одобрил экстрадицию Артема Усса в США, после чего задержанный был переведен под домашний арест. 23 марта стало известно, что Артем Усс сломал электронный браслет и покинул квартиру, где находился по решению суда. В начале апреля он сообщил журналистам, что находится в России, где в октябре 2022 года был объявлен в федеральный розыск по делу об отмывании денег.

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