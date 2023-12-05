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5 декабря, новости Узбекистана, источник: Uznews

В ГУВД Ташкента обнародовали причину задержания Салима Абдувалиева

Его подозревают в незаконном хранении огнестрельного оружия.

Источник: Uznews

Как мы сообщали ранее, вечером 1 декабря Салим Абдувалиев был задержан спецподразделениями правоохранительных органов в своем доме в Ташкенте.

По данным ГУВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в рамках уголовного дела, возбужденного Следственным управлением ГУВД Ташкента, были задержаны несколько человек, подозреваемых в преступной деятельности.

Среди них числится и Абдувалиев Салим Кыргызбаевич, 1950 года рождения. Он подозревается в совершении преступления по ч. 1 ст. 248 УК РУз (Незаконный оборот огнестрельного оружия, боевых припасов, основных частей огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, средств взрывания или взрывных устройств). Он задержан в процессуальном порядке.

Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа до 50 БРВ или ограничения свободы от 2 до 5 лет либо лишения свободы до 5 лет.

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