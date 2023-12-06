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6 декабря, источник: РИА Крым

Погибли оба водителя и женщина: подробности смертельного ДТП на Кубани

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек — РИА Новости Крым. По факту смертельного ДТП на Кубани с бензовозом и маршрутным автобусом возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц.

Источник: Следственный комитет РФ

На месте работают следователи. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Краснодарскому краю.

«По предварительным данным, на участке автодороги Краснодар- Славянск- Темрюк произошло ДТП с участием маршрутного автобуса, двигавшегося по объездной дороге города Славянска-на-Кубани в сторону Краснодара, и бензовоза. В результате столкновения 62-летний водитель автобуса, его 68-летняя пассажирка, а также 35-летний водитель бензовоза погибли на месте. Четырнадцать пассажиров автобуса с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу для оказания необходимой помощи», — сказано в сообщении.

На месте продолжают работать следователи, назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы, направленные на установление обстоятельств происшествия, в том числе соблюдения требований безопасности при перевозке пассажиров.

Как сообщалось, смертельное ДТП с участием бензовоза марки КамАЗ и маршрутного автобуса IVECO произошло на 64-км автодороги Славянск-на Кубани — Темрюк во вторник в 16.20. В ГИБДД сообщали о трех погибших и семи пострадавших, позже в оперштабе Кубани сообщили об увеличении числа пострадавших до 16 человек.

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