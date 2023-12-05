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5 декабря, новости Беларуси, источник: Смартпресс

Под Полоцком в многоквартирном доме произошел взрыв

В агрогородке Захарничи Полоцкого района произошел взрыв в жилом доме.

Источник: МЧС Беларуси

Как сообщили в МЧС, по предварительной информации, на втором этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома взорвался газовый баллон.

Работники МЧС спасли из-под завалов мужчину 1976 г.р. Женщину 1940 г.р. до прибытия спасателей извлекли очевидцы. Пострадавшие госпитализированы. 11 жильцов дома эвакуированы.

В настоящее время спасатели продолжают работать на месте происшествия.

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