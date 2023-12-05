5 декабря, новости Беларуси, источник: Смартпресс
Под Полоцком в многоквартирном доме произошел взрыв
В агрогородке Захарничи Полоцкого района произошел взрыв в жилом доме.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Как сообщили в МЧС, по предварительной информации, на втором этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома взорвался газовый баллон.
Работники МЧС спасли из-под завалов мужчину 1976 г.р. Женщину 1940 г.р. до прибытия спасателей извлекли очевидцы. Пострадавшие госпитализированы. 11 жильцов дома эвакуированы.
В настоящее время спасатели продолжают работать на месте происшествия.