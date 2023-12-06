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Спецоперация на Украине
6 декабря, источник: АиФ Владивосток

Во Владивостоке спецназ ГУФСИН грабил стрип-клубы

По факту произошедшего проводится служебная проверка.

Источник: Freepik

Сотрудники спецназа ГУ ФСИН Приморья, притворяющиеся членами ОМОНа, были задержаны в связи с серией нападений на нелегальные стрип-клубы во Владивостоке.

Операция по их задержанию была проведена совместными усилиями УФСБ Приморья, СУ СК РФ по Приморскому краю и при содействии УСБ ГУФСИН. Преступники, в основном, нападали на клубы, посещаемые гражданами Китайской Народной Республики, полагая, что их жертвы не обратятся в полицию.

Одно из нападений привело к ограблению мужчины, у которого злоумышленники похитили ноутбук, музыкальную колонку и 200 тысяч рублей. В настоящее время проводится расследование по статье «разбой», а руководство ГУ ФСИН Приморья проводит внутреннюю проверку своих сотрудников.

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