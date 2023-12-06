6 декабря, источник: Комсомольская правда
11 СНТ и два населенных пункта посадили на карантин: в Иркутском районе у собаки обнаружили бешенство
В Иркутском районе ввели карантин после обнаружения бешенства у собаки.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Иркутском районе объявили карантин, после обнаружения бешенства у собаки. Об этом сообщают в правительстве области.
— Случай зарегистрирован в начале декабря на территории Уриковского муниципального образования. На Александровском тракте подобрали сбитую собаку. Ее доставили на станцию по борьбе с болезнями животных. Там и поставили пугающий диагноз, — рассказывают в правительстве.
Чтобы не допустить распространения заболевания, специалисты проводят профилактическую иммунизацию восприимчивых к заболеванию животных: собак, кошек, крупного и мелкого рогатого скота, лошадей и свиней.
Кроме того, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил ввести карантин в 11 СНТ, расположенных в радиусе трех километров вокруг очага заболевания и в двух населенных пунктах, где поголовно вакцинируют животных.